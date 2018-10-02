ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU 

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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 09:16 | Son Güncelleme

  Üsküdar'da  otobüs durağına otomobil girdi.

Üsküdar'da otobüs durağına otomobil girdi. Olay yerinden canlı yayındayız

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Üsküdar'da otomobil, otobüs durağına daldı!Üsküdar'da otomobil, otobüs durağına daldı!
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