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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU Olay yeri inceleme ekiplerinin, Başkonsolosluk konutunun içerisinde yaptıkları incelemeyi canlı olarak yayınlamaktayız.

DHA İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Olay yeri inceleme ekiplerinin, Başkonsolosluk konutunun içerisinde yaptıkları incelemeyi canlı olarak yayınlamaktayız.

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