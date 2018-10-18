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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 00:23 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU Ara Güler'in ölümüne ilişkin hastane başhekimi Dr.

DHA İSTANBUL- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Ara Güler'in ölümüne ilişkin hastane başhekimi Dr. Okan Özçeker açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.

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Ara Güler kimdir? İşte efsane foto muhabiri Ara Güler’in hayatıAra Güler kimdir? İşte efsane foto muhabiri Ara Güler’in hayatı
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