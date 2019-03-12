ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

THY'nin, ticari opersyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğu boeing 737 MAX tipi yolcu uçalarından ilki Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor. Canlı yayındayız.

İstanbul DHA

