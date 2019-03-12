ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN DUYURUSU\nTHY'nin, ticari opersyonlar\u0131n\u0131 ikinci bir karara kadar durdurdu\u011fu boeing 737 MAX tipi yolcu u\u00e7alar\u0131ndan ilki Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na ini\u015f yap\u0131yor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.\n\u0130stanbul DHA \u0130deal g\u00f6\u011f\u00fcs \u00f6l\u00e7\u00fcs\u00fc belli oldu! Bak\u0131n ka\u00e7m\u0131\u015fK\u00fc\u00e7\u00fck Hasan\u2019\u0131n duyguland\u0131ran bayrak sevgisine Kaymakam\u2019dan \u00f6d\u00fclSokak sanat\u00e7\u0131s\u0131na zab\u0131talarca verilen ceza iptal edildi
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