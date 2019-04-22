ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN DUYURUSU\n\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu, 4 katl\u0131 binan\u0131n \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc Ka\u011f\u0131thane'de incelemelerde bulunuyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNEREn \u00e7ok zengin bu kentte!Bakan Akar ve komutanlar 23 Nisan dolay\u0131s\u0131yla \u015fehit \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 a\u011f\u0131rlad\u0131Diyarbak\u0131r'da y\u0131k\u0131m karar\u0131 verilen bina bo\u015falt\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum