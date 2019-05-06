ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN\nRamazan\u0131n ilk iftar\u0131 i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi Oru\u00e7baba T\u00fcrbesi'nde geldi. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131zPARTNER 9 y\u0131ll\u0131k \u00fcvey baba tecav\u00fcz\u00fc onu yeme ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 yapt\u0131 \u015fimdi ise...G\u00dcNCELLEME - Adana'da hamile kad\u0131n b\u0131\u00e7akla \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fcKadir M\u0131s\u0131ro\u011flu son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131
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