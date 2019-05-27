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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe Mahallesi sakinleriyle yapacağı sokak iftarı öncesi konuşuyor.

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe Mahallesi sakinleriyle yapacağı sokak iftarı öncesi konuşuyor. Canlı yayındayız.

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