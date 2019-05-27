ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN\n\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, Fikirtepe Mahallesi sakinleriyle yapaca\u011f\u0131 sokak iftar\u0131 \u00f6ncesi konu\u015fuyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.Sat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yok! Zenginli\u011fin b\u00f6ylesiE\u011fitim Sen'den \u0130zmir Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6n\u00fcnde eylem\u00dcsk\u00fcdar'da kiras\u0131 \u00f6denmeyen okula haciz geldi
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