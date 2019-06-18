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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 23:16 | Son Güncelleme

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor.

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.

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