ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n Trabzonlular Bulu\u015fma yeme\u011fi program\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 bekleniyor. A\u00e7\u0131klamay\u0131 canl\u0131 yay\u0131nlamay\u0131 planl\u0131yoruz.PARTNER \u0130ntihar\u0131n\u0131 anbean kaydetti! Kocas\u0131 TikTok'u yasaklay\u0131nca zehir i\u00e7tiK\u0131rm\u0131z\u0131 kategoride aranan ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi\u0130ngiliz \u015fark\u0131c\u0131 James Arthur, Antalya'da konser verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum