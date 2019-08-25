ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN\n\u00dcmraniye'de bir ki\u015fi 2 annesi, babas\u0131 ve karde\u015fini silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerinden canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNERHepsi d\u00fcnyan\u0131n en \u00fcnl\u00fc isimleri ama...Boylar\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince \u015foke olacaks\u0131n\u0131z!Parkta tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 e\u015fine kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131Ac\u0131 haber! K\u00f6t\u00fc kokular yay\u0131l\u0131nca ortaya \u00e7\u0131kt\u0131
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