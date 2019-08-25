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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 23:40 | Son Güncelleme

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Ümraniye'de bir kişi 2 annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra intihar etti.

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Ümraniye'de bir kişi 2 annesi, babası ve kardeşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Olay yerinden canlı yayındayız.

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