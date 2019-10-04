ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, \u2018Trafik G\u00fcvenli\u011fi Televizyon \u00d6d\u00fclleri Yar\u0131\u015fma Program\u0131\u2019nda konu\u015fuyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.\n\u0130stanbul DHAPARTNER\u015eeyma Suba\u015f\u0131'ndan 'ikinci \u00e7ocuk' sinyali! Kazda\u011flar\u0131\u2019nda villa yap\u0131m\u0131 i\u00e7in 2,5 milyon zeytin a\u011fac\u0131 kesildi, ac\u0131 tablo havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiH\u00fck\u00fcml\u00fcler, 8 il\u00e7edeki camileri temizledi
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