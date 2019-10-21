ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Uluslararas\u0131 G\u00f6\u00e7 ve Ekonomik Uyum \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131\u2019nda konu\u015fuyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.\n\u0130stanbul DHAPARTNER Onu bir de \u00e7ocukken g\u00f6r\u00fcn(\u00d6zel) 18 y\u0131l \u00f6nce terc\u00fcme sorununu \u00e7\u00f6zd\u00fc yat\u0131r\u0131mc\u0131 bulamad\u0131Hal\u0131 sahadaki \u00f6l\u00fcm kamerada; arkada\u015flar\u0131 yard\u0131m\u0131na ko\u015ftu ancak kurtar\u0131lamad\u0131
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