ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN \nBe\u015fikta\u015f Meydan'da bir otob\u00fcs dura\u011fa dald\u0131, yaral\u0131lar var. Olay yerinden canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNER\u00c7irkin diye dalga ge\u00e7iyorlard\u0131, \u015fimdi bir bakan bir daha bak\u0131yor!Denize d\u00fc\u015fen gen\u00e7 bal\u0131k\u00e7\u0131, bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7irdiG\u00fcne\u015fli havay\u0131 f\u0131rsat bilen tatilciler G\u00f6lc\u00fck Tabiat Park\u0131\u2019n\u0131 doldurdu
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