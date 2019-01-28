ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN (HAVADAN)

Tuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Olay yerinde havadan canlı yayındayız
İSTANBUL, (DHA)
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