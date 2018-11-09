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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE DÜZELTME: FLAŞ olarak verilen "Akdin kardeşlerin adliyeye sevk edildiği" yönündeki bilgi kaynağından düzeltilmiştir.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE DÜZELTME:
FLAŞ olarak verilen "Akdin kardeşlerin adliyeye sevk edildiği" yönündeki bilgi kaynağından düzeltilmiştir.
Adliyeye sevk edilenler Akdin kardeşleri yaralayan 2 kişi ile onlara yardım eden 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişidir.
Haberin güncel hali şu şekildedir:

Rahip Santoro'yu öldüren Akdin'i ve ağabeyini yaralayan zanlılar adliyede

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, İtalyan rahip Andrea Santoro'yu öldüren Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin'i yaralayan 2 zanlı ile yardım etmekle suçlanan 2 kadından oluşan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Trabzon'da 5 Şubat 2006'da, Santa Maria Katolik Kilisesi'nin İtalyan rahibi Andrea Santoro'yu (61), 16 yaşındayken tabancayla vurarak öldürmekten 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin, bir süre önce Bodrum'a yerleşti. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, geçen pazar gecesi, Ortakent Mahallesi Alikelle Ormanı mevkiinde, tartıştıkları kişilerce, tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı. Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın zanlıları E.D. ve S.K., Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheliye yardım ettikleri öne sürülen iki kadın B.A. ve Y.U. da Bodrum'da gözaltına alındı.
Şüpheliler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, bugün adliyeye sevk edildi. Kavganın iki grup arasında husumetten kaynaklandığı, zanlıların Akdin kardeşleri, arkalarından konuştukları için vurduklarını söylediği öğrenildi.

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