ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: ŞEHİT CENAZESİNDEN CANLI YAYIN

HAKKARİ'NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNE BAĞLI DERECİK ORTAKLAR KÖYÜ SÜNGÜ TEPE ÜS BÖLGESİNDEKİ KARAKOLDA YAPILAN EĞİTİM SIRASINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA ŞEHİT OLAN PİYADE TOPÇU ER MELİH SANCAR İÇİN ATAKÖY 5. KISIM CAMİİNDE TÖREN DÜZENLENİYOR. CAMİDEN CANLI YAYINDAYIZ
İSTANBUL DHA
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