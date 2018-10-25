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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 07:35 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN) DHA:Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN)

DHA:Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor. canlı yayındayız

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