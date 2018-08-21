ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:32 | Son Güncelleme

  İstanbul Valisi Vasip Şahin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

İstanbul Valisi Vasip Şahin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Canlı yayındayız.

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