ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal açıklama yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
Diyanet tarihinde rekor: 425 bin kişi kurban vekaleti verdiDiyanet tarihinde rekor: 425 bin kişi kurban vekaleti verdi
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