ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

  Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan İsa Erçetin son yolculuğuna uğurlanıyor.

Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan İsa Erçetin son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız

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