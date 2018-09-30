ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

  Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Canlı yayındayız

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İspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosuİspanyol ressam Maria Aparici'den 2190 dolarlık Erdoğan tablosu
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