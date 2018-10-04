ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:18 | Son Güncelleme

  Adnan Oktan'ın villasındaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Adnan Oktan'ın villasındaki yıkım çalışmaları devam ediyor. HAVADAN canlı yayındayız

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Şehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadıŞehidin doğduğu sokağa adı verildi, 4 aydır tabela konulmadı
Sarıyer'de korkunç olay: 2 kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar Sarıyer'de korkunç olay: 2 kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar 
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