ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:CANLI YAYIN DUYURUSU

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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

  Şirinevler'de bir ortaokulda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Şirinevler'de bir ortaokulda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Canlı yayındayız

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İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldıİstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
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