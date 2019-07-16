HABER

ABONELERİMİZN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 07:52 | Son Güncelleme

DHA: Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için Van Filo Komutanlığı'nda tören düzenleniyor.

DHA: Hakkari'nin Derecik ilçesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için Van Filo Komutanlığı'nda tören düzenleniyor. Canlı yayındayız.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Son dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indiSon dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indi
Sancaktepe 'de halk otobüsü servis minibüsüne çarpıp dükkana girdi: 1 ölü, 2 yaralı (1)Sancaktepe 'de halk otobüsü servis minibüsüne çarpıp dükkana girdi: 1 ölü, 2 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Geri adım atmadı! Trump'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'un 3. yılında tüm Türkiye meydanları doldurdu

Türkiye demokrasi nöbeti için sokaktaydı

Son dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indi

Son dakika! S-400'leri taşıyan bir uçak daha Mürted'e indi

Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı

Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi

4 aile evlerinden tahliye edildi!

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

Tuzla'da takla atan araç duvara çarptı!

Tuzla'da takla atan araç duvara çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.