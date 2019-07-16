ABONELERİMİZN BİLGİSİNE: CANLI YAYIN

DHA: Hakkari'nin Derecik il\u00e7esinde \u015fehit olan \u0130stihkam Uzman Onba\u015f\u0131 Ahmet Sinan Demircan i\u00e7in Van Filo Komutanl\u0131\u011f\u0131'nda t\u00f6ren d\u00fczenleniyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.Adana'da korkun\u00e7 anlar! Hemen binay\u0131 bo\u015faltt\u0131larSon dakika! S-400'leri ta\u015f\u0131yan bir u\u00e7ak daha M\u00fcrted'e indiSancaktepe 'de halk otob\u00fcs\u00fc servis minib\u00fcs\u00fcne \u00e7arp\u0131p d\u00fckkana girdi: 1 \u00f6l\u00fc, 2 yaral\u0131 (1)
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