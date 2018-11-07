ABONELERİMİZN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN BİLGİSİ)

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DHA: D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Canlı yayındayız.
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
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