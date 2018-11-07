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ABONELERİMİZN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN BİLGİSİ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 07:55 | Son Güncelleme

ABONELERİMİZN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN BİLGİSİ) DHA: D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

ABONELERİMİZN DİKKATİNE:(CANLI YAYIN BİLGİSİ)

DHA: D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Canlı yayındayız.

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