ABONELERİN BİLGİSİNE

Haber müdürleri ve editörlerin dikkatine:
"Bingöl'deki kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi (2)" başlıklı haber teknik bir hata nedeniyle yayınlanmıştır. Lütfen dikkate almayınız. Haberin son hali aşağıdaki gibidir:
"KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada ölenlerin Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner Eder, Güler Eder, Zeki Eder, Muzaffer Eder ve Eda Eder olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi."
DHA
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz
İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı
Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti
Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın