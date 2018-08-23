HABER

ABONELERİN BİLGİSİNE

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 06:33 | Son Güncelleme

Haber müdürleri ve editörlerin dikkatine: "Bingöl'deki kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi (2)" başlıklı haber teknik bir hata nedeniyle yayınlanmıştır.

Haber müdürleri ve editörlerin dikkatine:

"Bingöl'deki kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi (2)" başlıklı haber teknik bir hata nedeniyle yayınlanmıştır. Lütfen dikkate almayınız. Haberin son hali aşağıdaki gibidir:

"KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada ölenlerin Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner Eder, Güler Eder, Zeki Eder, Muzaffer Eder ve Eda Eder olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi."

DHA

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?
Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim BabunaAdnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim Babuna
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

Belhanda: Galatasaray'ın beni göndermek gibi bir niyeti yok!

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Diğer Haberler
Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim Babuna

Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim Babuna

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü: 82 ölü, 361 yaralı

Şanlıurfa'da büyük yangın!

Şanlıurfa'da büyük yangın!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.