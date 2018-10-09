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ABONELERİN DİKKATİNE

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:45 | Son Güncelleme

ABONELERİN DİKKATİNE Temel kazı çalışması yapıldığı sırada çökme riski oluşan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı.

ABONELERİN DİKKATİNE

Temel kazı çalışması yapıldığı sırada çökme riski oluşan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı. Canlı yayındayız.

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