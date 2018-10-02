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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Bakırköy'de bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü.

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Bakırköy'de bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü. Olay yerinden canlı yayındayız.

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