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ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 01:17 | Son Güncelleme

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulunuyor canlı yayındayız.

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartal'da çöken binayla ilgili açıklamalarda bulunuyor canlı yayındayız.

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