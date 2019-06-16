ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN DUYURUSU\nBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile Ekrem \u0130mamo\u011flu'nun ortak yay\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 L\u00fctf\u00fc K\u0131rdar Kongre Merkezi'ne geli\u015flerini canl\u0131 yay\u0131nlamay\u0131 planl\u0131yoruz.PARTNERErkekler dikkat! Siz de bunlar\u0131 t\u00fcketiyorsan\u0131z...Milas Havaliman\u0131'nda \u00f6zel jetin lasti\u011fi patlad\u0131, hava trafi\u011fi durduHastanede bula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131k pani\u011fi! Karantinaya al\u0131nd\u0131
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