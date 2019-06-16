ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN DUYURUSU\nBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m ile Ekrem \u0130mamo\u011flu'nun ortak yay\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 L\u00fctf\u00fc K\u0131rdar Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNERFiyat\u0131 dudak u\u00e7uklat\u0131yor! \u0130\u015fte o polislerin yeni arac\u0131Ayd\u0131n sele teslim olduBakan \u00c7avu\u015fo\u011flu: S-400 ile ilgili Amerika\u2019n\u0131n dayatmalar\u0131n\u0131 kabul etmemiz m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil
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