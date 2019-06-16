ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELER\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE; CANLI YAYIN DUYURUSU\nBinali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ortak yay\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 L\u00fctf\u00fc K\u0131rdar Kongre Merkezi'ne geldi. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNERG\u00f6\u011f\u00fcsleriyle Hollywood'a damga vurmu\u015f \u00fcnl\u00fclerMaltepe'de sokak hayvanlar\u0131 i\u00e7in el ele verildi\u015eehitleri anmak i\u00e7in yap\u0131lan Atat\u00fcrk ve \u0130stiklal Yolu Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc sona erdi
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