ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU

Fatih Sultan Mehmet K\u00f6pr\u00fcs\u00fc'nde(FSM) asfaltlama ve trafik \u00e7izme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamland\u0131. Saat 18.00'de k\u00f6pr\u00fcn\u00fcn trafi\u011fe a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131 havadan ve yerden canl\u0131 yay\u0131nlamay\u0131 planl\u0131yoruz.D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc oyuncunun k\u0131z\u0131! Payla\u015f\u0131m\u0131na be\u011feni ya\u011fd\u0131400 Euro borcunu \u00f6demeyince defalarca b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu'dan 'Suriyeli' a\u00e7\u0131klamas\u0131
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