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Abonelik işlemlerinde yeni dönem

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 11:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan “Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı”nda gelinen son durum değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan “Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı”nda gelinen son durum değerlendirildi. Oktay, toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yapısal bir dönüşüm gerçekleştirildiğini, stratejik kararların hızla alınıp uygulandığını belirtti. Yeni sistemle birlikte başlayan stratejik dönüşümün sahada vatandaşa yansıdığı alanlardan birinin de e-devlet olduğunu anlatan Oktay, uzun süredir üzerinde çalıştıkları bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla "obez devletten" kurtulmak için önemli bir adım attıklarını belirten Oktay, çok daha dinamik bir devlet yapısına dönüşmek adına kamunun sunduğu hizmetlerde önemli bir sadeleştirme yaptıklarını bildirdi. Kamunun vatandaşlara, özel sektöre ve kendisine verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-devlete entegre ettiklerini vurgulayan Oktay, "2019 sonuna kadar e-devlet entegrasyon çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlayacağız. E-devlet hayata geçtikçe bürokrasi de azalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, bundan sonraki aşamada sistemi akıllılaştırarak kamuda dijital dönüşümü tamamlamaya yönelik adımlar atacaklarını aktardı.

Abonelik işlemleri e-devletten yapılacak
Amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak, kamunun iş yükünü hafifletmek olduğuna dikkati çeken Oktay, "Vatandaşlarımızın en çok vaktini alan işlemlerden birisi de abonelik işlemleri. Bu konuya özellikle önem veriyoruz. Bir süredir bu alanda önemli bir çalışma yürütüyoruz. Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek. Aynı şekilde aboneliklerin sona erdirilmesi de sistem üzerinden yapılacak. Bu konuda mevzuat değişikliklerine ihtiyaç var. Değişikliklerin tamamlanmasıyla bu hizmet verilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlarımız ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek" ifadelerini kullandı.

Sıfır belge hedefi
Devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet sunumuna odaklandıklarına dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:
"Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve tuttuğu hiçbir bilgiyi, belge olarak vatandaşımızdan talep etmeden sadece vatandaşımızın beyanını esas alarak hizmet vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kurumlar arası verinin paylaşılmasına yönelik süreçleri belirleyerek gerekli hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Sistemi akıllılaştırarak kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açacağız. Bunlar için de öncelikle kamudaki sistemlerin birbirleriyle tam olarak entegrasyonunu tamamlayıp, yapay zeka dahil ileri teknolojileri etkili bir şekilde uygulayacağız."

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