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Abonelik sözleşmelerine ilişkin teklif Genel Kurul'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2018 20:49 | Son Güncelleme

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç: - "Türkiye'de şirket sayısı 930 bin, son 8 ayda konkordato talep eden şirket sayısı bin 401. 11 konkordato talebi kabul edilmiş, 100'ü dava şartı yokluğundan reddedilmiş, 129'u sübut bulmadığından reddedilmiş. Verilen karar sayısı da 382"

TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Türkiye'de şirket sayısının 930 bin, son 8 ayda konkordato talep eden şirket sayısının bin 401 olduğunu belirterek, "11 konkordato talebi kabul edilmiş, 100'ü dava şartı yokluğundan reddedilmiş, 129'u sübut bulmadığından reddedilmiş. Verilen karar sayısı da 382." dedi.

Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teklifin önemli düzenlemeler içerdiğine işaret eden Tunç, icra dairelerinin iş yükünü rahatlatacak, merkezi takip sisteminin oluşmasıyla beraber mevcut dosya yükünü aza indirecek ve işleyişi daha da hızlandıracak bir sistemi getirmek istediklerini anlattı.

Yılda ortalama 8 milyon icra dosyası açıldığını, bu 8 milyon dosyanın yarıya yakınının 3,5 milyonun abonelik sözleşmelerinden kaynaklandığını aktaran Tunç, "Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan bu dosyalar vesilesiyle takip talebinden ödeme emrine, ödeme emrinin tebliğinden diğer haciz işlemlerine kadar çok sayıda işlem yapılıyor. Dolayısıyla diğer bireysel takip yapan alacaklıların ve avukatların da orada işlerini aksatan bir durum var. Teklif yasalaşırsa bu 3,5 milyon dosyanın, haciz ve muhafaza işlemine kadar tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabileceği bir sistemi getiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki abone sayısı artışana değinen Tunç, son 16 yılda internet abonesinin 65 milyona ulaştığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Cep telefonu abonesinin nüfusumuza neredeyse eşdeğer olduğunu görüyoruz. 81 milyon nüfusumuz var, 79 milyon cep telefonu abonesi var. Son 4 yıl içerisinde elektrik abonesi sayısının 10 milyon arttığını görüyoruz, 33 milyon 43 milyona çıkmış. Doğal gazın tüm illerde yaygınlaşması vesilesiyle orada da abone sayısı artışı var. Tüm bu abone sayısının artışıyla tabii ki icra takiplerine yansıması da bu derece fazla oluyor. Merkezi takip sistemiyle icranın önemli bir yükü de alınmış olacak. Sadece alacaklıların değil borçluların da lehine olacak çünkü icra masrafları az olacak, takip harcı daha az olacak. Hem alacaklı açısından hem borçlu açısından olumlu bir düzenlemeyi gerçekleştiriyoruz."

Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin, özellikle arabuluculuğun iş davalarında önemli bir başarı sağladığını, zorunlu arabuluculuğun iş davalarında olumlu yansımalarını gördüklerini kaydetti.

Arabulucu görevlendirilen iş davası dosya sayısının 323 bin olduğunu, 203 binin anlaşmayla sonuçlanarak, yüzde 68 bir başarının görüldüğünü belirten Tunç, "Geçen yılın aynı dönemine göre 190 bin iş davası açılmışken, dava şartı arabuluculuk nedeniyle sadece 78 bin iş davası açılmış, burada büyük bir başarı sağlanmış. İhtiyari arabuluculukta da yüzde 92 bir başarı var. Teklifle, bu olumlu yansımanın ticari davalara da teşmilini öngörüyoruz." dedi.

Konkordatoyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Tunç, Türkiye'de şirket sayısının 930 bin, son 8 ayda konkordato talep eden şirket sayısının bin 401 olduğunu aktardı.

Tunç, bu oranın binde 1'e tekabül ettiğine vurgu yaparak, "Konuşmalarda çok büyük rakamlardan bahsedildi, resmi rakamlar o şekilde değil. Bu bin 401'in 11'i kabul edilmiş, 11 konkordato talebi kabul edilmiş, 100'ü dava şartı yokluğundan reddedilmiş, 129'u sübut bulmadığından reddedilmiş. Verilen karar sayısı da 382. Uygulamadaki aksaklıkları da gideren önemli bir düzenlemeyi gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

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