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Abonelik sözleşmelerine ilişkin yeni düzenleme komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

TBMM Adalet Komisyonunda, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacakları ile ilgili kanun teklifi görüşülüyor - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: - "Bugün itibarıyla 8 milyon icra takibi var, bunun 3,5 milyonu abonelik sözleşmelerinden kaynaklanıyor" - MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut: - "(MHP'nin bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi) Komisyonumuz, icra ve iflas dairelerindeki bazı uygulamalara çözümler getiren bir teklifi MHP'nin kanun teklifinin önüne almıştır. Bunu eleştiriyoruz"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, bugün itibarıyla 8 milyon icra takibi bulunduğunu, bunun 3,5 milyonunun abonelik sözleşmelerinden kaynaklandığını söyledi.

TBMM Adalet Komisyonu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren Ali Özkaya, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklarda ilamsız takip işlemleriyle ilgili UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacağını ifade etti.

Özkaya, nüfusun, ithalatın, ihracatın, ülkenin ekonomik potansiyelinin arttığını belirterek, "Bugün itibarıyla 8 milyon icra takibi var, bunun 3,5 milyonu abonelik sözleşmelerinden kaynaklanıyor. Bilhassa telefon, elektrik, gaz gibi şirketlerin, abonelerinden alacaklarının tahsil edememesinden kaynaklanan bir takip. Burada getirmeye çalıştığımız müessese, dijital dönüşüm çerçevesinde adeta bir dijital icra müdürlüğüdür. " şeklinde konuştu.

Sistemin, PTT ve bankalarla entegre olacağını aktaran Özkaya, ödeme emrini alan vatandaşın her icra müdürlüğünden borcunu ödeyebileceğini anlattı.

Banka ile alacaklı veya avukatının ilişkilendirilmiş hesabına borç elektronik ortamda ödendiğinde takibin biteceğini kaydeden Özkaya, insan gücüyle yapılan işlemlerin tamamının dijital ortamda yapılacağını belirtti.

"Bu düzenleme, icraların çok daha rahatlamasına, vatandaşımız açısından tahsil harcının 2,55 oranında daha az ödenmesine ve sistemin daha hızlı yürümesine vesile olacak." diyen Özkaya, düzenlemenin mevcut takiplere uygulanmayacağını, yeni başlayacaklara uygulanacağını söyledi.

Özkaya, kanunun yürürlük tarihinin 1 Nisan 2019 olarak belirlendiğinin altını çizdi.

Konkordatoda, eleştiriler ve doğan ihtiyaçtan dolayı kısmen revizeye gidildiğini dile getiren Özkaya, "Bugün itibarıyla Türkiye'de yaklaşık bin 28 konkordato müracatı olmuş. Aslında 900 bin civarında şirketi baz aldığımızda, bu sayının ne kadar makul olduğunu görebiliyoruz. Yapılan müracaatların 8 aylık süreçte, 257'si karara çıkmış, bunların önemli bir kısmı da red olarak çıkmış." diye konuştu.

Özkaya, arabuluculuk sistemine ilişkin de değişiklik yaptıklarını belirterek, ticari alacak davalarında arabuluculuk şartı getirdiklerini söyledi. Özkaya, arabuluculuğun iş mahkemelerinde yürürlüğe girdiği 1 Ocak'tan bugüne kadar 192 bin davanın yüzde 67'sinin sulh ile çözüldüğünü aktardı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da teklifi toplumsal bir sorunu çözmeye yönelik yapıcı bir girişim olarak kabul ettiklerini söyledi.

MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi'nin komisyona 12 Ekim 2018'de intikal ettirildiğini kaydeden Bulut, şöyle konuştu:

"Buna rağmen kanun teklifimizden yaklaşık 1 ay sonra 13 Kasım'da komisyonuza havale edilmiş bir kanun teklifini MHP'nin tüm Türkiye gündemini yakından ilgilendiren bir kanun teklifinden daha evvel ve daha ivedi şekilde görüşmeye değer bulmanızı biz anlamlı kabul ediyoruz.

Yaşanan bu toplumsal beklenti karşısında burada bir an önce görüşülmesi ve nihayete erdirilmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Buna rağmen sayın komisyonumuz, icra ve iflas dairelerindeki bazı uygulamalara çözümler getiren bir teklifi MHP'nin kanun teklifinin önüne almıştır, daha hızlı bir şekilde komisyona getirmiştir. Bunu eleştiriyoruz, tenkit ediyoruz. Bunun gerekçelerinin de komisyon başkanımız tarafından açıklanmasını bekliyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da ülkede ciddi bir kriz bulunduğunu ancak bunun itiraf edilmediğini savundu. "Kriz var deyin kurtulun." ifadesini kullanan Aydoğan, vergilerin vatandaşın sırtında yük olduğunu, bunların indirilmesi gerektiğini söyledi.

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