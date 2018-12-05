Abonelik sözleşmesine ilişkin teklif Genel Kurulda

Ancak söz konusu düzenlemeye ilişkin bazı eleştirilerinin de bulunduğunu belirten Bulut, İcra İflas Kanunu'na, her gelişme sonrasında, her yeni dönemde ihtiyaca uygun olarak yeni dolgular getirildiğini, bu nedenle de söz konusu yasanın 'yamalı bohçaya' dönüştüğünü söyledi. Bulut, geçici çözümler üretmenin yanında, Meclisin, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak, bütüncül yaklaşımla yeni bir icra iflas yasasına imza atması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Binlerce konkordato talebinde bulunulduğu iddia edildi. Dün itibarıyla bin 401 konkordato müracaatı yapılmış ve 509'u hakkında karar verilmiş; bu kararların büyük kısmı da ret noktasında oldu." dedi.

Yurt genelinde ciddi bir toplumsal travma ve mali kriz yaşandığını savunan Bulut, "Vatandaşlar en asgari ödemesi olan borçlarını dahi ödeyemediği için icra müdürlükleri şu anda kilitlenmiş durumda. İcra dairesine doğrudan ya da dolaylı olarak işi düşenler sistemden mutsuz." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile İdris Baluken'in cezalarının onanmasının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Demirtaş hakkındaki kararı sonrasında geldiğini ve tesadüfi değil, bilinçli olduğunu savundu.

Demirtaş'ın ceza almasına gerekçe gösterilen konuşmasını hatırlatan İpekyüz, dün mahkemece, aynı kapsamda gerekçelendirilen Demirtaş dışındaki yargılananlara 1, Demirtaş'a 5 yıla yakın ceza verildiğini aktardı.

Türkiye'de birçok meslek grubunda ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren İpekyüz, ölümler ortaya çıktığında o meslek grubunun sorunlarının konuşulduğunu, aslında ölümlere neden olan ihmallerin de engellenebilir olduğunu belirtti.