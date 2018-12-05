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Abonelik sözleşmesine ilişkin teklif Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 19:34 | Son Güncelleme

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor - AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: - "Binlerce konkordato talebinde bulunulduğu iddia edildi. Dün itibarıyla bin 401 konkordato müracaatı yapılmış ve 509'u hakkında karar verilmiş; bu kararların büyük kısmı da ret noktasında oldu" -MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut: -"Vatandaşlar en asgari ödemesi olan borçlarını dahi ödeyemediği için icra müdürlükleri şu anda kilitlenmiş durumda" - CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan: -"İstediğiniz kadar tahsilatı hızlandıracak önlem almaya kalkın, vatandaşın ödeyecek gücü yoksa bu borçları tahsil edemezsiniz"

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Binlerce konkordato talebinde bulunulduğu iddia edildi. Dün itibarıyla bin 401 konkordato müracaatı yapılmış ve 509'u hakkında karar verilmiş; bu kararların büyük kısmı da ret noktasında oldu." dedi.

Meclis Genel Kurulunda, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci bölümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Tokat Milletvekili Yücel Bulut, parti olarak teklifi desteklediklerini belirtti.

Ancak söz konusu düzenlemeye ilişkin bazı eleştirilerinin de bulunduğunu belirten Bulut, İcra İflas Kanunu'na, her gelişme sonrasında, her yeni dönemde ihtiyaca uygun olarak yeni dolgular getirildiğini, bu nedenle de söz konusu yasanın 'yamalı bohçaya' dönüştüğünü söyledi. Bulut, geçici çözümler üretmenin yanında, Meclisin, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak, bütüncül yaklaşımla yeni bir icra iflas yasasına imza atması gerektiğini vurguladı.

Yurt genelinde ciddi bir toplumsal travma ve mali kriz yaşandığını savunan Bulut, "Vatandaşlar en asgari ödemesi olan borçlarını dahi ödeyemediği için icra müdürlükleri şu anda kilitlenmiş durumda. İcra dairesine doğrudan ya da dolaylı olarak işi düşenler sistemden mutsuz." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile İdris Baluken'in cezalarının onanmasının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Demirtaş hakkındaki kararı sonrasında geldiğini ve tesadüfi değil, bilinçli olduğunu savundu.

Demirtaş'ın ceza almasına gerekçe gösterilen konuşmasını hatırlatan İpekyüz, dün mahkemece, aynı kapsamda gerekçelendirilen Demirtaş dışındaki yargılananlara 1, Demirtaş'a 5 yıla yakın ceza verildiğini aktardı.

Türkiye'de birçok meslek grubunda ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren İpekyüz, ölümler ortaya çıktığında o meslek grubunun sorunlarının konuşulduğunu, aslında ölümlere neden olan ihmallerin de engellenebilir olduğunu belirtti.

İpekyüz ayrıca kanun teklifinin "torba yasa" şeklinde getirilmesini de eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, bu tür kanun tekliflerinin Türkiye'de ekonomik krizin olduğunu gösterdiğini söyledi.

Görüşülen kanun teklifinin, krizden kaynaklı tahsilat yasası olduğunu savunan Aydoğan, krizin nasıl sonlandırılabileceği konsunda birlikte fikir üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Aydoğan, teklifin hazırlanış şeklini de eleştirerek şöyle konuştu:

"Kanunun ismine bakınca, başlı başına bir 'kanun yarattık' falan diyeceğiz ama aslında bakanlık bürokratları ve birkaç milletvekili arkadaşımız tarafından sipariş edilmiş bir torba ile karşı karşıyayız. Harçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Arabuluculuk Kanunu... Bunlarla ilgili çok önemli değişiklikler, bu teklifin içerisine serpiştirilmiş. Bugüne kadar yaptığınız gibi yapıyorsunuz. Torbaya doldurup, kanunlar çıkarıyorsunuz. Sağlıklı bir tartışmaya müsaade etmiyorsunuz."

Aydoğan, kanun teklifinin gerekçesinde, "adalete erişimin hızlanması" denildiğini ancak burada adalete erişim değil, paraya erişimin esas alındığını iddia etti.

"İstediğiniz kadar tahsilatı hızlandıracak önlem almaya kalkın, vatandaşın ödeyecek gücü yoksa bu borçları tahsil edemezsiniz. Ne yapacaksınız, vatandaşın canını mı alacaksınız?" diyen Aydoğan, vatandaşın keyfinden borçlanmadığını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise kanun teklifinin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Kaya, "Türkiye'de 1 milyonu aşkın şirket var. Binlerce konkordato talebinde bulunulduğu iddia edildi. Dün itibarıyla bin 401 konkordato müracaatı yapılmış ve 509'u hakkında karar verilmiş; bu kararların büyük kısmı da ret noktasında oldu." ifadesini kullandı.

Teklifin üzerinde görüşmeler devam ediyor.

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Abonelik sözleşmesine ilişkin teklif Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya genel kurul Konkordato

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