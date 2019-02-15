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Aboubakar Kamara, Beşiktaş'a karşı yok

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 15.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Fransız futbolcu Aboubakar Kamara, Beşiktaş maçı öncesinde sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Aboubakar Kamara, Beşiktaş'a karşı yok

Evkur Yeni Malatyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi Aboubakar Kamara şoku yaşanıyor. Golcü futbolcu, 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile oynanacak müsabaka öncesi sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Hafta içi yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu ayağı şişen ve sonraki gün dinlendirilen Kamara, maç öncesi yapılan son kontrollerin ardından teknik heyet tarafından kadrodan çıkarıldı.

Sarı-kırmızılılarda geçen hafta oynanan A. Konyaspor maçında sakatlanan Bifouma'nın ardından Kamara'nın da sakatlanması moralleri bozdu. Aboubakar Kamara devre arasında Fulham takımından kiralık olarak transfer edilmişti.

MAÇIN VAR HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU OLDU
Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda E.Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.

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Aboubakar Kamara Yeni Malatyaspor

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