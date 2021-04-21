Aboubakar'ın durumu MR sonucu belli olacak

Sivasspor maçında tekrar sakatlanan Vincet Aboubakar, maç sonrası açıklamalarda bulunmuştu.

Yıldız golcü, "MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Cyle Larin'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz" dedi.

Maçın ardından Sergen Yalçın Aboubakar'ın son durumunu bilmiyorum, öğreneceğiz şeklindeki açıklamasının ardından Aspor'da yer alan habere göre Kamerunlu futbolcunun milli takımda yaşadığı sakatlığın nüksettiği ifade edildi.

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Vincent Aboubakar'ın 11'de başlamasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir"

Aboubakar'ın cumartesi günü oynanacak olan 37. hafta mücadelesinde sahada olup olmayacağı çekilecek MR sonuçlarına göre belli olacak.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA



