"Abrakadabra" sergisi yarın açılıyor

Sanatçı Halil Altındere ise serginin sokak kültürü ve popüler kültürden öğeler taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi:

Altındere ile yollarının 10 sene önce kesiştiğini aktaran Güngen, "Sergi boyunca çeşitli tarihlerde yetişkinlere ve çocuklara yönelik olarak sihir sanat ilişkisini sorgulatan performanslar düzenleyeceğiz. Çocuklara yönelik belirli tarihlerdeki rehberli turlarımızda minik sanatseverler çeşitli sihir numaraları da görebilecek. 75. yaşımızı kültür sanatla iç içe kutlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Serginin geniş davetli topluluğuyla yapılan ön gösteriminde konuşan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen, "Yapı Kredi'nin 75. yaşına özel olarak düzenlediğimiz 'Abrakadabra' sergisi dolayısıyla Halil Altındere ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

"Sergiyi gezecek herkes, serginin içinde yer alan eserlerle kendisi arasında bir ilişki kurabilir. Gündelik hayatın içinden bir nesne, olağan bir durum ya da bizim için sıradanlaşmış olan herhangi bir olay aslında oldukça ilginç olabilir. İşte bu sergide kimi sıradan nesnelere, durumlara küçük müdahalelerde bulundum. Bu sıradan nesneler artık sıra dışı."

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Sergiyi, günün her saati hareketin olduğu İstiklal Caddesinin tam kalbinde gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Altındere, her tür kimlikten insanın görebileceği bu yerin kendisini daima beslediğini dile getirdi.

Altındere, Yapı Kredi Kültür Sanat'taki galerinin koridorlarıyla sokaklar arasında benzerlik kurduğuna değinerek, "Biz de sergide koridorların kendisini birer sokak gibi algılayıp eserleri o şekilde konumlandırdık. Bu sergiyi gezen insanlar, sokağın bir nevi içeride devam edişini deneyimleyebilir." dedi.

Sergi, sanatçının hiper-realistik heykellerini, bronz işlerini ve enstalasyon çalışmalarını bir araya getiren 20'den fazla eserden oluşuyor.