Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi! İşte o görüşmenin detayları…

İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakeresine katılan Rus oligark Roman Abramoviç’in Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Abramoviç, 11-13 Mart’taki Antalya Forumu öncesi Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmek için İstanbul’dan Kiev’e giderken atılan bir gaz bombasından zehirlendi.

GECE YARISI İNDİ

Özel jetiyle gece yarısı Ankara’ya dönen Abramoviç ve beraberindekiler Şehir Hastanesi’nin özel bölümünde tedaviye alındı. Abramoviç’in ismi de kayıtlarda gizli tutuldu. Tedavinin ardından sabah İstanbul’a döndü. Abramoviç’in, Erdoğan ile dünya medyasına yansıyan bu karesinde Cumhurbaşkanına ‘yardımları için teşekkür ettiği’ öğrenildi.

TÜRK YETKİLİLERLE TEMAS KURDU

CNN Türk'ün özel haberine göre, Rus milyarder, savaşın çıkması ile birlikte ilk günden bu yana hemen devreye girdi ve müzakereci rolü üstlendi. Putin ile de görüşen Abramoviç, iki taraf arasında müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye ile de diyalogu geliştirmeye başladı. Sık sık Türk yetkililer ile temas kurdu.



