HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi! İşte o görüşmenin detayları…

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi! İşte o görüşmenin detayları…

31.03.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus milyarder Abramoviç’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Abramoviç’in İstanbul’dan Kiev’e giderken atılan bir gaz bombasından zehirlendiği ve Türkiye’de tedavi edildiği öğrenildi.

Abramoviç Ankara’da gizlice tedavi edildi! İşte o görüşmenin detayları…

İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakeresine katılan Rus oligark Roman Abramoviç’in Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Abramoviç, 11-13 Mart’taki Antalya Forumu öncesi Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmek için İstanbul’dan Kiev’e giderken atılan bir gaz bombasından zehirlendi.

GECE YARISI İNDİ

Özel jetiyle gece yarısı Ankara’ya dönen Abramoviç ve beraberindekiler Şehir Hastanesi’nin özel bölümünde tedaviye alındı. Abramoviç’in ismi de kayıtlarda gizli tutuldu. Tedavinin ardından sabah İstanbul’a döndü. Abramoviç’in, Erdoğan ile dünya medyasına yansıyan bu karesinde Cumhurbaşkanına ‘yardımları için teşekkür ettiği’ öğrenildi.

2

TÜRK YETKİLİLERLE TEMAS KURDU

CNN Türk'ün özel haberine göre, Rus milyarder, savaşın çıkması ile birlikte ilk günden bu yana hemen devreye girdi ve müzakereci rolü üstlendi. Putin ile de görüşen Abramoviç, iki taraf arasında müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye ile de diyalogu geliştirmeye başladı. Sık sık Türk yetkililer ile temas kurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meteoroloji uyardı! Çok sayıda il için sarı alarmMeteoroloji uyardı! Çok sayıda il için sarı alarm
İngiltere'den dikkat çeken 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumuİngiltere'den dikkat çeken 'Bayraktar TB2 SİHA' yorumu
CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Rusya'dan flaş karar! Yarın saat 10:00'dan itibaren...

Rusya'dan flaş karar! Yarın saat 10:00'dan itibaren...

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

Hollanda'da silahlı saldırı! Restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı

Hollanda'da silahlı saldırı! Restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı

4 gündür kayıptı... Genç kız kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

4 gündür kayıptı... Genç kız kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Görenler şoke oldu! İki başlı, üç kollu doğan bebek...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Anne sütünü artıracak süper besinler

Anne sütünü artıracak süper besinler

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.