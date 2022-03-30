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  4. Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

30.03.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roman Abramoviç Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesiyle dünyanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakınlığı ve Chelsea spor kulübünün sahibi olmasıyla bilinen Rus oligark ve iş insanının Ukrayna lideri Zelenskiy'in mektubunu Putin'e elden teslim ettiği ortaya çıktı. Putin'in karşılığının ise hayli sert olduğu öğrenildi.

Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

Rusya ile Ukrayna arasında bir aydan uzun süredir savaşta 'barış elçisi' olarak hareket eden, Chelsea FC kulübünün sahibi Abramoviç'in, Vladimir Putin ve Voldimir Zelenskiy arasında mesajları iletmek için İstanbul, Moskova ve Kiev arasında uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi. Ancak Abramoviç Zelenskiy'in barış şartlarını belirten notunu Putin'e verdiğinde, iddialara göre Rus lider ateş püskürdü.

Abramoviç, Putin'e yakınlığı nedeniyle İngiltere ve AB tarafından yaptırımlara maruz kaldıktan sonra itibarını kurtarmaya çalışıyor. İngiltere ve Kıta genelindeki malvarlığı dondurulan Rus oligark Londra'daki mülkünün yanı sıra Chelsea futbol kulübünü de satışa çıkardı. Ancak yüz milyonlarca pound değerindeki yatları ve jetleri, yaptırıma tabi sulardan ve hava sahasından kaçarken sınırların dışında kalıyor.

Zelenskiy'in de Joe Biden'a Abramoviç'in müzakerelerdeki rolü nedeniyle ABD'nin Rus oligarka yaptırım uygulamayı ertelemesi için yalvardığı bildiriliyor.

Abramoviç, geçtiğimiz çarşamba günü özel bir Hawker 800XP jetiyle Atatürk Havalimanı'ndan Karadeniz'i geçerek Soçi'ye doğru hareket etti.

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Uçuş takip cihazı, Mineralnye Vody şehri yakınlarında karardı ve uçak daha sonra Moskova'daki Vnukovo Havaalanı'ndan ayrılıp Ankara'ya geri döndü.

Putin'le buluşmak için yola çıkan Rus oligark, Putin'e Zelenskiy'in el yazısıyla yazılmış bir notu iletti. Notta Ukrayna'nın barış koşullarındaki konumu özetleniyordu.

Times'ın haberine göre, Putin'in yanıtı şöyle oldu:

'Onlara de ki, notu çöpe atacağım.'

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Abramoviç İstanbul'a döndü ve Kiev'in müzakerecisi olarak hareket ettiği söylenen Ukraynalı politikacı Rüstem Umerov ile bağlantı kurdu.

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