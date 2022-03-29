Abramoviç Zehirlendi mi?

Wall Street Journal (WSJ) ve araştırmacı gazetecilik yapan Bellingcat’e göre, Abramoviç ve Ukrayna müzakere ekibinden iki üst düzey yetkili göz yanması ve sulanması, deri soyulması gibi zehirlenme belirtileri gösterdiler. Ancak Ukraynalı yetkililer iddiaları doğrulamadı. Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak, “Bir sürü spekülasyon ve çeşitli komplo teorileri var” dedi. Bir diğer müzakereci Rustem Umerov da, insanları doğrulanmamış bilgilere inanmamaya çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da, “herkesin sansasyona aç olduğunu” söylese de, "Rusya ile müzakere edecek herkese hiçbir şey yiyip içmemelerini ve tercihen yüzeylere dokunmamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

ABD’li bir yetkili ise, Abramoviç ve müzakerecilerin hastalanmasının ardında “çevresel” bir etken olduğu yönünde istihbarat bilgisi bulunduğunu dile getirdi. WSJ olaydan sonra Abramoviç ve aralarında Kırım Tatarı Umerov’un da bulunduğu kişilerin iyileştiğini aktardı. Reuters’a konuşan bir yetkili ise zehirlenme olayını doğruladı ancak bunun Abramoviç’i çalışmaktan alıkoymadığını dile getirdi.

"ÇİKOLATA VE SU TÜKETTİLER"

Bellingcat araştırma gazetecilik sitesi ise, olayı inceleyen uzmanların, zehirlenmeye "tanımlanmamış bir kimyasal maddenin” neden olmuş olabileceği sonucuna vardığını bildirdi.

Uzmanlara atıfta bulunan Bellingcat, “kullanılan zehirin dozunun ve türünün hayati tehlike oluşturacak miktarda olmadığını ve büyük olasılıkla kalıcı hasara yol açmak yerine mağdurları korkutmayı amaçladığı” yorumuna yer verdi.

Bellingcat, semptomları yaşayan üç adamın olaydan önce sadece su ve çikolata tükettiklerini, bu maddelerin aynısını tüketen ekibin dördüncü üyesinde ise belirti yaşanmadığını aktardı.

Abramoviç’in, Ukrayna’nın Rusya ile yürütülen müzakerelere katılma talebini kabul ettiği basına yansımıştı. 55 yaşındaki Roman Abramoviç, Rusya’nın Ukrayna saldırısı ardından Batı tarafından yaptırımlar uygulanan ve varlıklarına el konulmak için harekete geçilen Rus oligarklar arasında yer alıyor. İngiltere’nin bazı Rus oligarklara yönelik yaptırımlarının ardından Abramoviç, sahibi olduğu Chelsea futbol kulübünü de satma kararı almıştı.

