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  4. Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yatı Solaris ilk kez görüntülendi

Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yatı Solaris ilk kez görüntülendi

24.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yatı Solaris ilk kez görüntülendi

İngiltere Premier Ligi'ndeki Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı ilk kez görüntülendi. Solaris isimli yatta bir helikopter iniş yeri, 48 kabin ve 8 güverte bulunuyor.

Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich’in Almanya’da bir tersanede inşa edilen 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı Solaris ilk kez görüntülendi. 36 yolcu kapasiteli yatta bir helikopter iniş yeri, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak. Yatın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.

36 YOLCU KAPASİTELİ 48 KABİN BULUNUYOR

Almanya'daki tersanede yapımı tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtililen Solaris, 36 yolcu kapasiteli 48 kabin ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak.

Çarpıcı süperyat, bir helikopter pisti de dahil olmak üzere sekiz güverteye sahip olacak. 460ft Solaris, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda yapıldı.

Rus milyarderin 340 milyon euro değerinde, 164 metre uzunluğundaki Eclipse isimli dev yatı geçen yaz Bordum'daydı.

22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yatta; helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini deniz altı ile spor salonu gibi birçok lüksü barındırıyor.

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