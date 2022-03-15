Abramovich'in Uçağı İstanbul Aktarmalı Moskova'ya Gitti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası ABD ve batılı ülkeler tarafından yaptırım listesine alınan Rus oligarklardan biri olan Roman Abramovich’e ait özel uçak dün İsrail’in ardından Türkiye’ye uçtu, kısa bir süre kaldıktan sonra da Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

İngiltere Premier Ligi futbol takımlarından Chelsea’nin de sahibi olan Abramovich, Tel Aviv Havalimanı’nda görüntülendi. Rus işadamına ait jet havacılık uçuş kayıtlarını gösteren Flightradar uygulamasına göre Tel Aviv’den İstanbul’a uçtu. İstanbul’da kısa bir süre kalan uçak ardında da Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket etti.

Rusya lideri Vladimir Putin’le yakın ilişkileri olduğunu reddeden Abramovich’in İsrail ve Portekiz vatandaşlıkları bulunuyor.

Abramovich kısa bir süre önce sahibi olduğu futbol takımı Chelsea’yi satışa çıkardığını açıklamıştı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri geçen hafta yaptıkları açıklamada, ülkede Rus oligarklara kayıtlı uçak, helikopter ve teknelerin araştırılmasına başlandığını duyurmuştu.

Bazı Rus işadamlarına ait lüks yatlara geçen hafta AB ülkeleri tarafından el konulma işlemleri gerçekleştirildi. Abramovich’in 600 milyon değerindeki yatı da son olarak Arnavutluk kıyılarında görülmüş yatın Türkiye’ye gideceği söylenmiş ancak bu gerçekleşmemişti.

