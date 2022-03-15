HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abramovich'in Uçağı İstanbul Aktarmalı Moskova'ya Gitti

Abramovich'in Uçağı İstanbul Aktarmalı Moskova'ya Gitti

15.03.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve batılı ülkeler tarafından yaptırım listesine alınan Rus oligarklardan biri olan Roman Abramovich’e ait özel uçak dün İsrail’in ardından Türkiye’ye uçtu, kısa bir süre kaldıktan sonra da Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti

Abramovich'in Uçağı İstanbul Aktarmalı Moskova'ya Gitti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası ABD ve batılı ülkeler tarafından yaptırım listesine alınan Rus oligarklardan biri olan Roman Abramovich’e ait özel uçak dün İsrail’in ardından Türkiye’ye uçtu, kısa bir süre kaldıktan sonra da Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

İngiltere Premier Ligi futbol takımlarından Chelsea’nin de sahibi olan Abramovich, Tel Aviv Havalimanı’nda görüntülendi. Rus işadamına ait jet havacılık uçuş kayıtlarını gösteren Flightradar uygulamasına göre Tel Aviv’den İstanbul’a uçtu. İstanbul’da kısa bir süre kalan uçak ardında da Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket etti.

Rusya lideri Vladimir Putin’le yakın ilişkileri olduğunu reddeden Abramovich’in İsrail ve Portekiz vatandaşlıkları bulunuyor.

Abramovich kısa bir süre önce sahibi olduğu futbol takımı Chelsea’yi satışa çıkardığını açıklamıştı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri geçen hafta yaptıkları açıklamada, ülkede Rus oligarklara kayıtlı uçak, helikopter ve teknelerin araştırılmasına başlandığını duyurmuştu.

Bazı Rus işadamlarına ait lüks yatlara geçen hafta AB ülkeleri tarafından el konulma işlemleri gerçekleştirildi. Abramovich’in 600 milyon değerindeki yatı da son olarak Arnavutluk kıyılarında görülmüş yatın Türkiye’ye gideceği söylenmiş ancak bu gerçekleşmemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cemevinin elektrik faturası için mahkemeden flaş kararCemevinin elektrik faturası için mahkemeden flaş karar
Mezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdiMezarlıkta define kazısında yakalandı! Kimliği şaşkına çevirdi
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet DavutoğluKılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Davutoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

'Ateş çemberi' Kiev'e yaklaşıyor!

'Ateş çemberi' Kiev'e yaklaşıyor!

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Yeni seçim sistemiyle neler değişti?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.