Abramoviç’in Bir Uçağına Daha Uçuş Yasağı

ABD’li yetkililer, Rusya’ya Ukrayna’yı işgali nedeniyle uygulanan yaptırımları ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı uçaklara daha uçuş yasağı getirdi. Bunlar arasında, daha önce bir uçağı yaptırımlara dahil edilen Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait ikinci bir uçak da var.

ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen milyarder işadamı Abramoviç’e ait 787 Dreamliner uçağının faaliyetlerinin ABD ihracat kurallarını ihlal etmiş olabileceği belirtildi. Abramoviç’in bir başka uçağına da kısıtlamalara uymadığı gerekçesiyle Mart ayında uçuş yasağı getirilmişti.

Bakanlığın açıklamasında, Rossiya Havayolları’na da ihracat kuralı ihlalleri nedeniyle yasak getirildiği belirtildi.

Rossiya, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana yaptırım uyguladığı 5’inci Rus havayolu şirketi. Daha önce yaptırımla karşılaşan diğer 4 Rus havayolları ise Aeroflot, Azur, UTair ve Aviasta olmuştu.

Karara göre, “yurtdışından hizmet ve Belarus ya da Rusya’dan uluslararası uçuşlara karşı” getirilen kısıtlamaların ihlal edilmesi durumunda cezai yaptırım olarak “hapis cezası, ihracat ayrıcalığının kaldırılması ve diğer kısıtlamalar” devreye girebilecek.

24 Şubat’ta Ukrayna ile savaşa giren Rusya, işgali “özel askeri operasyon” olarak nitelendirmeye devam ederken, ABD dahil birçok Batılı ülke Rusya’ya işgal nedeniyle bir dizi yaptırım uyguluyor.

