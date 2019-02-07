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Abrams: "Venezuela konusunda diğer hükümetleri de doğru tarafta olmaya ve geçiş sürecine destek vermeye çağırıyoruz"

07.02.2019 23:06 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams: Venezuela’ya birincil yaptırımlar şu an uygulanıyor. Diğer hükümetleri de doğru tarafta olmaya ve geçiş sürecine destek vermeye çağırıyoruz

Abrams: "Venezuela konusunda diğer hükümetleri de doğru tarafta olmaya ve geçiş sürecine destek vermeye çağırıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams: Venezuela’ya birincil yaptırımlar şu an uygulanıyor. Diğer hükümetleri de doğru tarafta olmaya ve geçiş sürecine destek vermeye çağırıyoruz

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