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Abrams: "Venezuela’da Maduro denetimindeki meclisin gayrimeşru üyelerinin vizelerine sınırlama getirdik, bazılarının vizeleri iptal edildi"

07.02.2019 23:12 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi: "Venezuela’da Maduro denetimindeki meclisin gayrimeşru üyelerinin vizelerine sınırlama getirdik, bazılarının vizeleri iptal edildi"

Abrams: "Venezuela’da Maduro denetimindeki meclisin gayrimeşru üyelerinin vizelerine sınırlama getirdik, bazılarının vizeleri iptal edildi"

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi: "Venezuela’da Maduro denetimindeki meclisin gayrimeşru üyelerinin vizelerine sınırlama getirdik, bazılarının vizeleri iptal edildi"

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