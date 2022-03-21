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“Abromoviç’in Yatı Türkiye Açıklarında”

21.03.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus oligark ve işadamı Roman Abromoviç’in süper lüks yatının, Türkiye’nin güneybatı kıyısı açıklarında seyir halinde olduğu bildirildi

“Abromoviç’in Yatı Türkiye Açıklarında”

Rus oligark ve işadamı Roman Abromoviç’in lüks yatının Türkiye’nin güneybatı kıyısı açıklarında seyir halinde olduğu bildirildi.

Deniz trafiği verilerine göre, 140 metrelik “Solaris” isimli ve Bermuda bandıralı süper lüks yat, 8 Mart’ta onarımda olduğu Barselona’daki bir tersaneden ayrıldı.

13 Mart’ta Karadağ’ın tatil beldesi Tivat’tan hareket eden ve birkaç gün Yunanistan’ın Girit adası yakınlarında turlayan yatın, bu sabah Türkiye sahilinin 3 kilometre uzağında görüldüğü ve Datça’ya doğru gittiği belirtildi.

Abromoviç geçen hafta özel jetiyle İstanbul'dan Moskova’ya uçmuştu. Uçuş takip verilerine göre bu seyahat, Abromoviç’in İstanbul'la Moskova arasında üç gün içinde yaptığı ikinci sefer oldu.

Roman Abromoviç, Rusya’nın Ukrayna saldırısı ardından batı tarafından yaptırımlar uygulanan ve varlıklarına el konulmak için harekete geçilen Rus oligarklar arasında yer alıyor.

İngiltere’nin bazı Rus oligarklara yönelik yaptırımlarının ardından, Abromoviç sahibi olduğu Chelsea futbol kulübünü de satma kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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