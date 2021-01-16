ABT, Volkswagen Grup otomobilleri için çalışmalarına devam ediyor

Volkswagen Polo'dan Tiguan'a ve Audi A1'den Seat Tarraco ve Skoda Superb'e kadar geniş bir araç yelpazesine güç vererek bu modül, 1.5 litre hacmindeki motorun 150 Bg ve 250 250 Nm tork değerini yükseltmeye yardımcı oluyor.

Daha da yeterli gelmezse gücü 190 HP güç ve 290 Nm tork değerine çıkaran bir yazılımda markada mevcut. ECU, dahili bileşenleri korumak için motor ısınıncaya kadar sistem tam gücü kullanmanız için vermiyor. Bu kit şu an içi Almanya'da 999 € olarak satışa sunuldu. Diğer güç modülü içinse 1.249 € isteniyor.

Audi, Seat, Skoda veya Volkswagen'iniz için daha özel bir şey arıyorsanız, ABT'nin raflarında başka parçalar da mevcut. Modele bağlı olarak, bunlar çılgın güç yükseltmelerinden farklı desen ve kaplamalara kadar bir çok kişiselleştirme opsiyonu size sunuluyor. Volkswagen Grubu araçlarının modifiye edilmesinde uzmanlaşmış olan Alman modifiye firması, kapıları açtıktan sonra kullanıcıları selamlayan özel giriş ışıkları, ABT markalı anahtar kapakları, vites kapakları ve diğerleri ile kokpite uygun bir çok eklentiyi de müşterilerine sunuyor.

