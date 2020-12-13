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ABT yorumuyla Audi RS5

13.12.2020 17:52 | Son Güncelleme:
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ABT yorumuyla Audi RS5

Modfikasyon işlemi oldukça detayı bir eylemdir. ABT firması da bu işi hakkıyla yapan firmalardan biri. ABT bu kez Audi RS5 modeli mercek altına aldı.

Audi RS5 standart halde de müşterileri memnun eden bir model. Ancak ABT firması bu model ile yetinmemiş olacak ki, modeli mercek altına almış. Audi RS5 piyasadaki en iyi spor coupe modellerinden biri.

ABT yorumuyla Audi RS5

ABT YORUMUYLA AUDI RS5

Yine de, ABT farklılık yaratmak için daha güçlü ve biraz daha gösterişli bir Audi RS5 için kolları sıvamış. Stok RS5 Coupe üzerindeki mekanik yükseltmeler arasında bir hava giriş kapağı, ek su radyatör kiti ve AEC yüksek teknoloji kontrol ünitesi bulunuyor. Bunlar, çift turbolu 2.9 litrelik V6'nın gücüne güç katacak. Bu modifikasyon işlemleriyle model standart versiyona göre 79 HP güç ve 80 Nm tork artış yaşamış. Model yeni haliyle 523 HP güç ve 680 Nm tork seviyesine yükselmiş. 0-100 km/s hızlanmasını model bu modifikasyon işlemi ile 0,3 saniye geliştirmiş. Bu sayede hızlanma süresi 3,6 saniyeye düşürülmüş. Fabrikasyon seramik frenleri takılı araçlarda en yüksek hız 280 km/s olarak belirlenmiş. İsteğe bağlı RS Dinamik paketi alırsanız bu limit 300 km/s seviyesine ulaşıyor.

ABT yorumuyla Audi RS5

AUDI RS5’İN ALT YAPISINDA DA GELİŞTİRME VAR!

ABT ön ve arka viraj denge çubukları ile birlikte çalışarak, yüksekliği ayarlanabilir yayları alt yapsında barındırıyor. 21 inçlik jantlar ile birlikte model yerden yüksekliği 25 mm daha alçaltılmış. Bu durumda Racing Gold Matte ile tamamlanan içbükey jantlar, Sonoma Yeşil Metalik boya ile güzel bir kontrast oluşturuyor.

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